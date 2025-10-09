Camarda: “Non mi sento un predestinato. A 17 anni punto solo a migliorare”

09/10/2025 | 21:22:37

Francesco Camarda, attaccante della Nazionale italiana Under21, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Svezia in programma domani alle ore 18.15 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena.

Queste le sue dichiarazioni: Qual è la sensazione per il primo gol in A? “Da quando inizi a giocare, sogni vuoi dei momenti come questi. Il primo gol, l’esordio, sono obiettivi che ti poni da quando sei bambino. Diciamo che averlo raggiunto mi dà grande soddisfazione e motivazione. È un punto di partenza e sono sempre più motivato ad arrivare più in alto possibile. Sono qui in Nazionale e penso a questo. Voglio portare i miei compagni ai tre punti”.

Sull’essere predestinato. “Sinceramente non l’ho mai pensato. Vivo sempre sul presente, giorno per giorno. Nel club come in Nazionale, cerco di migliorarmi e di fare meglio possibile. Non sono io a dover dire che sono un predestinato. Cerco di isolarmi il più possibile da tutto”.

Sulla carriera. “Non sono nessuno nel calcio. Devo dimostrare a me stesso, sul campo, che devo ancora fare molto. Voglio arrivare più in alto possibile, mi sono posto grandi obiettivi e li voglio raggiungere tutti. Dire a che punto sono arrivato… Non sarei sincero, ho 17 anni. È solo l’inizio, non ho fatto niente. Partita dopo partita voglio migliorarmi sempre di più”.

