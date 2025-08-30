Camarda, l’attaccante salta la Nazionale Under 21 per infortunio
30/08/2025 | 17:21:25
L’attaccante del Lecce e della nazionale Italiana Under 21, Francesco Camarda, salterà gli impegni della nazionale guidata dal commissario tecnico Baldini. Questo il comunicato della società salentina: “Camarda non risponderà alla convocazione del Commissario Tecnico dell’Under 21 azzurra Silvio Baldini a causa del trauma cranico rimediato nella gara di ieri sera con il Milan”. Al posto di Camarda, Baldini ha convocato Jeff Ekhator del Genoa.
Foto: Instagram Camarda