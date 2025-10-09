Camarda: “Io un predestinato? Non ci ho mai pensato. Cerco di crescere e fare sempre meglio”

09/10/2025 | 17:31:50

L’attaccante del Lecce, in prestito dal Milan e della nazionale italiana U-21, Francesco Camarda, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Svezia. Queste le sue parole:

“Se mi considero un predestinato? Non ci ho mai pensato. Vivo nel presente, giorno per giorno, cerco di crescere e di fare sempre meglio. Il mio primo gol in Serie A? Da quando inizi a giocare, sogni momenti come questi. Il primo gol, l’esordio: sono obiettivi che ti poni fin da bambino. Diciamo che averli raggiunti mi dà grande soddisfazione. Sono sempre più motivato a crescere e ad arrivare il più in alto possibile. Ora sono qui in Nazionale e penso solo a questo: voglio aiutare i miei compagni a conquistare i tre punti. Voglio dare il massimo. Abbiamo un bel gruppo e, se ci crediamo tutti insieme, possiamo arrivare davvero in alto.”

Foto: X Lecce