Camarda: “Il rinnovo è un punto di partenza, Amorim ha portato positività”

25/07/2026 | 18:20:09

Francesco Camarda ha parlato a Sky dopo la doppietta in amichevole contro il Celtic: “Sinceramente sono cresciuto nel Milan e sono fiero del passo che ho fatto, di questo rinnovo. Sicuramente è un punto di partenza: lavoro ogni giorno per migliorarmi e mettermi a disposizione di squadra e mister. Io e Christian siamo cresciuti nel Milan e siamo molto amici. Sono contento di continuare questo percorso al Milan e avere la fiducia di mister, staff e presidente. Ogni volta che scendo in campo in allenamento o partita do tutta la mia vita, so che non si possono perdere opportunità del genere. Il mister e lo staff hanno portato tanta positività. Quando c’è da entrare sul campo e metterci la testa ci concentriamo al massimo. Quando siamo in campo siamo molto seri e diamo tutto. Mi piace molto lo stile che sta portando il mister. Faccio quello che mi chiede e sta dando molte idee alla squadra. Ci vuole tempo e siamo a piena disposizione dello staff”.

foto x milan