Camarda: “Futuro all’Inter? Ora penso al Lecce. Il gol più importante è quello segnato al Bologna”

11/02/2026 | 20:13:11

Intervenuto durante un evento nelle scuole, Francesco Camarda ha parlato della sua carriera: “Il mio debutto in Serie A? È stata un’emozione bellissima. Ero proprio piccolo in confronto agli altri giocatori. È stata un po’ una montagna russa. Un’emozione indescrivibile che auguro a tutti i ragazzi e le ragazze che giocano a calcio. Vi auguro di esaudire tutti i vostri sogni perché sono ricordi che non dimenticherete mai. Il gol più bello? Per importanza dico quello con il Lecce contro il Bologna: il mio primo gol in Serie A. È un ricordo che mi rimarrà per tutta la vita sempre. Il più bello è stato in un Milan-Cagliari circa due anni fa. Ma il più importante ora dico quello contro il Bologna. Un futuro all’Inter? Adesso sono a Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere ma adesso pensiamo a quest’anno”.

foto x lecce