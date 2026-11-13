Camarda e Lipani, blitz Under 21: dopo Mancini, anche Baldini si esalta con la Francia

13/11/2026 | 20:33:28

Bella vittoria dell’Italia Under 21 che, in amichevole, ha espugnato il campo della Francia imponendosi 2-1. Dopo un primo tempo chiusosi sullo 0-0, la ripresa è stata ricca di emozioni. Al vantaggio firmato da Francesco Camarda, al primo gol stagionale, ha risposto l’attaccante del Brest Giovani Versini. La rete del definitivo sorpasso è stata realizzata dal centrocampista del Sassuolo Luca Lipani. Gli uomini di Baldini sono attesi lunedì dall’amichevole contro il Belgio all’Armando Picchi di Livorno.

Foto: Instagram Camarda