Camarda: “Darò il massimo per il Milan, il sogno continua”

24/07/2026 | 22:54:54

Francesco Camarda ha espresso tutta la sua gioia per il rinnovo con un messaggio pubblicato su Instagram: “Ancora insieme! Grazie alla società per la fiducia e a voi tifosi per l’affetto. Pronto a dare il massimo, come sempre. Vestire questa maglia è speciale, farlo ancora per i prossimi anni è un sogno che continua. FORZA MILAN”. Il Milan ha rinnovato, questa mattina è arrivato l’annuncio, Francesco Camarda e Christian Comotto fino al 30 giugno 2031 con un’opzione per un altro anno.

Foto: Sito Milan