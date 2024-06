Controllo e scatto ad andare via al difensore e tiro di destro a sorprendere il portiere avversario. Così inizia la finale di Francesco Camarda. Il talento del Milan è in campo per la finale dell’Europeo U17 fra l’Italia e il Portogallo. Gli azzurri sono in vantaggio per 2-0 e Camarda ha messo la sua firma con una perla d’autore.

Foto: instagram Camarda