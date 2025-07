Camarda al Lecce, il primo vero esame tra i grandi

06/07/2025 | 17:22:29

Francesco Camarda è uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Classe 2008, milanista da sempre, ha bruciato le tappe in ogni categoria giovanile, diventando il più giovane esordiente della storia del Milan in Serie A a soli 15 anni. Ora, il prestito al Lecce rappresenta la prima tappa di una carriera che tutti immaginano luminosa, ma che ora chiede concretezza. Camarda è una punta centrale moderna, meno centravanti “vecchio stampo” e più attaccante totale. Si muove tanto, sa dialogare palla a terra, è intelligente nelle letture e ha un innato senso del gol. Ma ciò che colpisce è la naturalezza con cui gestisce la pressione, segno di una personalità già forte. Il passaggio al Lecce è strategico: ambiente ideale per i giovani, con una struttura solida e un allenatore, Di Francesco, che ha sempre dimostrato attenzione alla crescita tecnica e mentale dei ragazzi. Tatticamente dovrà imparare a gestire i contatti con difensori esperti, a giocare spalle alla porta, e ad essere efficace anche senza pallone. La Serie A è un altro pianeta rispetto al calcio Primavera: tempi più rapidi, meno spazio, meno perdono. Ma se riuscirà a reggere l’urto e ad adattarsi, Camarda potrà iniziare a costruire il suo futuro nel calcio dei grandi.

Foto: Instagram Milan