Ufficiale: Camara rinnova con il Girona

23/08/2025 | 12:50:35

“Il Girona FC e Dawda Camara hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante di Banyoles fino a giugno 2027. Inoltre, il calciatore della cantera avrà il tesseramento con la prima squadra a partire da questa stagione. Dal 2014, quando è arrivato dopo essersi distinto per i suoi gol al Porqueres, Dawda si è consolidato come uno dei talenti più promettenti del settore giovanile bianco-rosso. Nel recente play-off di promozione in Segunda RFEF con il Girona B, è stato il protagonista assoluto, segnando cinque gol decisivi – tre dei quali nella finale contro il San Fernando – che hanno portato la seconda squadra verso la categoria superiore. Internazionale con la Mauritania e già con esperienze nella prima squadra – Michel lo ha fatto debuttare nel 2021 sia in Segunda Division che in Copa del Rey – Dawda ha dimostrato qualità, impegno e senso del gol, con un grande carattere competitivo. Con questo rinnovo, il club continua a rafforzare il suo progetto sportivo basato su una solida struttura di settore giovanile e sulla promozione di giovani talenti cresciuti a Montilivi”.

Foto: X Girona

