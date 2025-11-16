Calzona: “Sono certo che l’Italia andrà al Mondiale. Speriamo di esserci anche noi”

16/11/2025 | 13:50:14

Francesco Calzona, CT della Slovacchia, ex tecnico del Napoli, ha parlato a Repubblica delle chance del Mondiale per l’Italia.

Queste le sue parole: “Gli Azzurri ne hanno vinte 6 di fila e vanno agli spareggi: paradossale. Avversari facili? Macché, in Europa non ci sono successi scontate. La Nazionale va sostenuta sempre. Rino in più è arrivato da poco, per dare un’identità serve tempo e già vincere dovrebbe essere motivo di gioia. Lo spettacolo? Pazienza”. Infine fa un pronostico sull’esito dei playoff: “Se l’Italia ce la farà? Sì, alle strette diamo il meglio. Meglio non giocare contro però, sono tifoso dell’Italia. Al Mondiale andiamoci insieme”.

Foto: X Napoli