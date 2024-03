Calzona: “Siamo il Napoli, dobbiamo andare a Barcellona a fare la nostra partita senza paura”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino, il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha così parlato in vista della partita di martedì contro il Barcellona: “Prepariamo la prossima partita come tutte le altre. Noi siamo il Napoli, siamo una squadra forte e dobbiamo andare a Barcellona a fare la nostra partita senza paura. Sappiamo che è un avversario forte, abbiamo pochi giorni, però lo sapevamo. La squadra è uscita dal campo dispiaciuta, ma convinta dei propri mezzi”.

Foto: Twitter Napoli