Calzona: “Ringrazio il Maradona che non ci ha mai fischiati. Alla fine pensavo di poterla vincere”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Barcellona: “Il nostro pubblico è stato fantastico perché nella prima mezz’ora, quand’eravamo in difficoltà, non ho sentito un fischio. E questo non è da tutti. Hanno aiutato la squadra, anche nel momento più difficile. Mi è piaciuta la voglia di recuperare la partita. Dobbiamo lavorare tanto a livello tattico. Ho avuto buone risposte dai subentrati”.

Poi ha proseguito: “Ho chiesto alla squadra di stare stretta, compatta. Loro giocano con un trequartista, lo cercano tantissimo. Volevo per questo una squadra stretta e corta. Abbiamo subito i cambi campo perché non abbiamo messo pressione. E siamo andati in difficoltà, lavorando da due giorni e basta. Ma sono contento perché questa squadra ha dimostrato che non vuole mollare e ha voglia di uscire da questo momento difficile. L’abbiamo pareggiata, alla fine pensavo che potevamo anche vincerla. Sono soddisfatto”.

Sul ritorno: “Noi vogliamo passare il turno. Giocare a Barcellona non è mai facile, ma noi vogliamo migliorare perché ci saranno delle settimane a disposizione e possiamo farlo in vista del match di ritorno. In questi mesi questa squadra ha cambiato spesso modulo, perdendo delle certezze. Io voglio molto ordine in campo, che ora non c’è. Ma lo sapevamo. Io lo sapevo e vogliamo migliorare perché sappiamo di poterlo fare”.

