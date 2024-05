Calzona: “Poco da rimproverare ai ragazzi. Futuro? Tocca alla società”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha così parlato dopo il 2-2 contro la Fiorentina: “Stasera non posso dire niente ai ragazzi. La prestazione c’è stata, alla squadra non posso rimproverare nulla. Abbiamo preso due gol in cinque minuti dopo una mezz’ora di un certo livello, quest’anno capita spesso che gli avversari capitalizzino al massimo le occasioni che creano. Una percentuale di realizzazione del 66% rispetto ai tiri che subiamo nello specchio della porta. Ci siamo abbassati troppo, non puoi permettertelo contro una Fiorentina abilissima ad occupare gli spazi nella metà campo avversaria e che coinvolge il maggior numero di calciatori nella fase offensiva. Negli spogliatoi ho detto più volte che una prova del genere non poteva concludersi con una sconfitta. Ci sono dei limiti, è evidente. Ci è capitato 3-4 volte di prendere gol a tempo scaduto, altre volte sbagliamo l’approccio e ci castigano subito”.

Poi ha proseguito: “Oggi ho visto ordine, se avessimo vinto per caso saremmo stati condannati a perdere la prossima. Invece la prestazione è stata positiva, sul campo della Fiorentina che è una squadra forte del nostro campionato. Da cosa ripartire? Tocca alla società pensare al futuro, immagino avranno le loro strategie. Il presidente ha parlato, saprà cosa fare per ridare vitalità a questa squadra e per tornare ad occupare le posizioni di classifica che ci competono. In rosa abbiamo giocatori giovani, ma con qualità sopra la media e con margini di miglioramento. Chiedo loro di essere abili e performanti anche senza palla. Kvara è quasi un campione, delle possibili partenze preferisco non parlare perchè sono problemi del club”.

Foto: Twitter Napoli