Calzona: “Lobotka farà un esame e capiremo le sue condizioni”

06/10/2025 | 16:45:37

Il ct della Slovacchia Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa anche della situazione Lobotka: “Stanislav si sottoporrà a un esame e vedremo come sta. Anche Ivan Schranz si sottoporrà a esami. Restiamo in contatto con David Hanck, rispettiamo la sua decisione e incrociamo le dita affinché tutto vada per il meglio. Se possibile, faremo tutto il possibile per renderlo disponibile e aiutare la squadra”.

Foto: Instagram Lobotka