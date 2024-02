Calzona: la notizia in diretta e quella in differita. Ora serve soltanto una grande notte Champions

Leggiamo editoriali su editoriali dedicati al Napoli. Qualcuno davvero improbabile, nessuno si offenda ma è la verità. In sintesi, chiedevano la testa di Walter Mazzarri com’era normale che fosse e l’hanno ottenuta, snocciolando numeri, prodezze al contrario, eventuali e varie. Troppo facile adesso, esercizio quasi patetico. Urge una domanda semplice semplice: ma gli editorialisti della zona che scendono in campo agguerriti dov’erano a metà giugno quando bisognava giudicare senza indossare una maglia, svestendo l’abito dell’innamorato fresco di Scudetto con il microfono in mano? Non c’erano, sconosciuti al mittente, avevano lasciato la libertà di pensiero nel cassetto e la schiena era storta… Ora sbagliano la tempistica sul nuovo allenatore, assicurando che Mazzarri sarebbe andato in panchina contro il Barcellona, e anche sull’immediata attualità hanno idee molto confuse. Il giocattolo è stato rotto da De Laurentiis da metà giugno in poi, una quantità industriale di strafalcioni fino ai giorni nostri. Adesso si accorgono che è stato sbagliato il secondo allenatore (Mazzarri dopo Garcia) e scendono in campo otto-nove mesi dopo. Ma ci sono anche quelli che vivono sulla luna o sul satellite, molto distanti dalla tangenziale di Napoli, con l’hobby di ignorare le notizie. Facile anche per un bambino di 5 anni stare sul pezzo 15 ore dopo creando pathos inutile (“non è stato comunicato l’esonero a Mazzarri…”, “ancora Calzona non ha firmato…”): che stress, notizie inutili e in differita quando era tutto chiaro da domenica, la vera svolta in diretta. Adesso la stalla è vuota, i buoi sono scappati da un pezzo, quale sarebbe il significato delle violenti critiche? Amen. La svolta Calzona ha un senso: quando non hai più la fiducia, giusto voltare pagina, ora serve solo una grande notte Champions, domani contro il Barcellona. De Laurentiis ha sbagliato due allenatori in otto mesi, di sicuro Mazzarri – risultati a parte – avrebbe meritato un’umanità diversa nelle ore del congedo. Ma se fossero stati gli unici errori, in tanti ci avrebbero messo la firma. Invece, ADL ne ha collezionati un’infinità. Adesso per il bene del Napoli è giusto che resetti, ma davvero.

Foto: Twitter Napoli