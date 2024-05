Calzona: “Il mio contratto scade il 26 maggio, quello che dice De Laurentiis non mi riguarda. Sono affari suoi”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha così parlato: “Rifondazione? Quello che dice il presidente non mi riguarda. Io ho detto all’inizio che ho un contratto con la Federazione slovacca, che mi ha concesso gentilmente di venire a Napoli e il mio accordo col Napoli scade il 26 maggio. Non c’era altro. Per cui quello che fa il Napoli e quello che ha detto il presidente sono affari suoi”

Foto: Twitter Napoli