Calzona: “I miglioramenti sono evidenti. Paura? Se ce l’hai non puoi affrontare gare del genere”

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha parlato in conferenza stampa alal vigilia della sfida con il Barcellona.

Queste le sue parole: “Non c’è bisogno di caricare i giocatori, è una gara che si carica da sola. Non ho utilizzato lì il mio tempo, mi sono concentrato su altro, su nostri difetti, perché abbiamo altri tipi di urgenze”.

Quali sono i punti di forza del Barcellona? “Mi piacciono tanti giocatori del Barcellona, ma anche i miei. Yamal ha le qualità per diventare fra i migliori al mondo, è giovanissimo. Può diventare un top player se non si perde per strada”.

Avete paura del Barcellona? “Se hai paura non devi neanche affrontare gare del genere, il Napoli è una grande squadra e deve affrontare qualsiasi squadra con questa consapevolezza”.

Quanto è migliorato il Napoli? “Abbiamo ancora tanta strada da fare, ma sono soddisfatto, difendiamo in avanti, teniamo palla come piace a me, i miglioramenti sono stati evidenti. Chiedo ai miei ragazzi per domani però soprattutto di essere squadra, che siano novanta o centoventi minuti, il singolo dovrà lavorare per il collettivo”.

Foto: twitter Napoli