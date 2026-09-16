Calzona: “Godin mi chiedeva di calciargli forte sullo stomaco. Non ho mai capito il perché”

16/09/2026 | 18:17:48

Francesco Calzona, allenatore attualmente svincolato dopo l’avventura sulla panchina della Slovacchia, ha raccontato un retroscena curioso al podcast Pro Football, relativo a Diego Godin, suo giocatore quando era il vice di Eusebio Di Francesco al Cagliari: “Ricordo un allenamento, mi chiedeva di tirargli il pallone addosso da distanza ravvicinata, sullo stomaco, e io non capivo qual era il motivo. Mi ha detto che a volte utilizzava questa cosa in un’altra squadra. L’allenatore dove lui aveva giocato faceva questo non so per quale motivo, forse per stimolarli alla guerra, al dolore, non lo so. E lui mi faceva tirare delle pallonate contro di lui da una distanza ravvicinata, 7-8 metri, per cui tiravo di collo pieno nel suo stomaco. È una cosa che non ho mai capito, ancora oggi non so l’utilità, però se lui voleva farla era anche il giocatore di un livello importante. È chiaro che io l’assecondavo, se lui si sentiva bene io lo assecondavo”.

Foto: X Cagliari