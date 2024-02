Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. Il tweet di De Laurentiis

Era nell’aria, adesso è arrivato anche il consueto tweet di Aurelio De Laurentiis: Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. A comunicarlo è stato, come sempre, il presidente con un post su X: “Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti”.

Foto: Twitter Napoli