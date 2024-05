Calzona: “Dimissioni? Avrei messo in difficoltà la società che mi ha scelto”

“Ha mai pensato di dimettersi?”. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha così risposto: “Perché dimettermi? Perché si dimette un allenatore? Per i risultati, ma posso garantire che la squadra si è allenata sempre benissimo. A Castel Volturno mai polemiche ma solo confronti. Non sono venuto per soldi a Napoli, per quello non vedo motivo. Se avessi visto una squadra che non mi seguiva, allora… ma non è successo niente. Solo confronti, come accade in ogni squadra. Dimettendomi avrei messo anche in difficoltà la società che mi ha scelto”.

Foto: Twitter Napoli