Calzona: “Di Lorenzo? Sono orgoglioso di avere un capitano come lui, ha dato tutto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha così parlato di Giovanni Di Lorenzo: “Giovanni è un ragazzo fantastico, un professionista serio e un grandissimo giocatore. Ho solo bellissime parole verso di lui, perché se le merita. Sono orgoglioso di avere un capitano come lui, ha dato tutto e questa è stata un’annata negativa per tutti”. Il capitano azzurro, come vi abbiamo raccontato, è in rottura con il club, motivo per il quale è stato fischiato quest’oggi al Maradona.

Foto: Twitter Napoli