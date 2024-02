Calzona: “Cambio di Kvara? Non penso al nome, in campo tengo i giocatori che fanno bene”

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha così parlato dei cambi effettuati contro il Barcellona: “Volevo levare Osimhen anche prima, per un discorso tattico ho aspettato ma il gol non mi ha fatto cambiare idea. Simeone è entrato bene e si è creato una mezza occasione. In campo tengo i giocatori che fanno bene, non penso al nome. Politano ha fatto una partita strepitosa, l’ho tenuto in campo finché ho potuto perché stava difendendo bene, con grande vigore. Xavi mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che non era facile dopo due giorni. Io ho fatto i complimenti a lui, praticano un calcio bello da vedere, non alzano un pallone neanche di dieci centimetri”.

Foto: Instagram Kvaratskhelia