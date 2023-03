Calvo: “Pogba è il primo a non essere contento. Ma non lo scarichiamo assolutamente. Noi non siamo felici come non lo è lui”

Francesco Calvo , uno dei dirigenti della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Friburgo.

Queste le sue parole: “Il 19 aprile il ricorso al Coni. È importante avere una data, è importante per la squadra e per sapere quando avrà una risposta definitiva e per cosa giochiamo nelle ultime gare di campionato. Questo ci dà una certezza”.

Le italiane stanno facendo bene in Europa. Cosa manca? “Vorrei fare i complimenti a Milan, inter e Napoli per aver raggiungo un risultato storico per il calcio italiano. Siamo sicuramente indietro rispetto ad altri campionati, penso a Spagna, Inghilterra, Germania. Grande merito alle squadre e a chi le ha gestite che hanno dato il massimo, spero che questo risultato sia di stimolo per migliorarsi a 360°”.

Vi aspettate un gesto dal punto di vista economico da Pogba? “È il primo a non essere contento di questa situazione e di questo infortunio. Quando si parla di grandi giocatori tutto viene enfatizzato, ho letto grandi titoli e che la Juventus vorrebbe scaricarlo: assolutamente no. È arrivato qui quando aveva 19 anni, per lui è una famiglia ma siamo una famiglia che pretende tanto. Speriamo di riaverlo al massimo il prima possibile”.