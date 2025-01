Calvo: “Juve e Inter fuori dal campo hanno una strategia comune. Il calcio italiano si è svegliato dopo anni”

Francesco Calvo, managing director revenue & football development della Juventus ha parlato in occasione del SFS Football Summit a RIyadh.

Queste le sue parole: “La globalizzazione del calcio è importante per tutti i calciatori, per crescere sono aumentate le competizioni. Nel 2019 abbiamo aperto un ufficio in Hong Kong, per cercare di capire i possibili obiettivi in Asia, adesso è un ufficio di otto persone. Lo faremo anche in Arabia Saudita, crediamo che gli investimenti centrali e la passione per il calcio siano qui”.

Il dirigente prosegue: “Non diamo per scontato di poter avere un impatto positivo, ma vogliamo capire quale possa essere. Vogliamo capire le possibilità di sviluppo del calcio giovanile, anche attraverso accordi con club locali: i mondiali del 2034 sono domani, e vogliamo capire, come club europei e non solo come Juventus, quanto possiamo supportare la crescita del calcio e la promozione del mondiale. Qual è il ruolo che il calcio può avere in un Paese come questo? Non abbiamo tutte le risposte che vorremmo avere, ma venire qui e avere la possibilità di parlare con tante persone in questi giorni è un’occasione cruciale per capire cosa ci aspetta”.

In passato i club lavoravano ognuno per sé, adesso c’è unità di intenti. “Beh, se in campo competiamo per vincere, fuori siamo d’accordo su tante cose, soprattutto con Juventus e Inter. È una dimostrazione di crescita del calcio italiano, siamo contenti dell’elezione del nuovo presidente Simonelli. Come calcio italiano abbiamo dormito per qualche anno, ma ci siamo svegliati: stiamo attenendo ottimi risultati in Europa, ma il tema è lavorare tutti insieme per andare avanti”.

Foto: sito Juventus