Calvo: “I rinnovi di Di Maria e Cuadrado? Ne stiamo parlando. Allegri? Ha fatto un ottimo lavoro”

Francesco Calvo, responsabile dell’area sportiva della Juventus, ha parlato a pochi minuti dalla gara con il Siviglia ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: “Noi come società pensiamo facciamo e pensiamo un passo alla volta. Stasera c’è una bella energia tra i calciatori. Per noi è un orgoglio avere come titolari tre calciatori nati dopo il 2000 in una semifinale europea. Siamo costruendo il futuro, vogliamo fare felici i tifosi della Juventus”.

Sul futuro: “Con i giocatori e con i loro agenti ne parliamo quasi quotidianamente, poi adesso siamo tutti concentrati sulla stagione che sta rivelando molto lunga essendo ancora in corsa sul fronte europeo. L’incertezza legata al nostro futuro, perchè ancora non sappiamo per che cosa giocheremo l’anno prossimo, chiaramente è uno dei tanti impatti che questa stagione tribolata sta avendo, però pianifichiamo il futuro insieme a loro, ne parliamo, la fortuna è che i giocatori alla Juventus si trovano molto bene e quindi è più facile dialogare con loro”.

Su Allegri: “Io sono convinto che il mister Allegri abbia fatto un ottimo lavoro e ha avuto il grandissimo pregio di rendere quasi normale una stagione che di normale non ha avuto assolutamente nulla. Non è da una singola partita che noi giudichiamo il lavoro dell’allenatore, è stata una stagione con molti alti, con dei bassi, lo sappiamo, ma il giudizio complessivo lo diamo alla fine della stagione, ma non sulla singola partita”.