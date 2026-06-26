Calvelli: “Guidare il Milan in una fase decisiva è una grande responsabilità”

26/06/2026 | 15:57:13

Prime parole da dirigente del Milan per Massimiliano Calvelli: “Guidare il Club in una fase decisiva del proprio percorso sportivo, in un momento altrettanto cruciale per l’intero calcio italiano, è una responsabilità che affronto con la massima serietà e con un profondo senso di urgenza. Il mandato ricevuto da Gerry è chiaro: riportare in AC Milan una cultura della vittoria e dei risultati, dentro e fuori dal campo, all’altezza della storia che questo Club rappresenta nel calcio europeo e dei suoi oltre 600 milioni di tifosi nel mondo. Nell’ultimo anno ho lavorato a stretto contatto con il senior management del Club in tutte le sue funzioni, maturando una conoscenza diretta di ciò che deve essere migliorato e innovato. Sono inoltre entusiasta di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo Head Coach Rúben Amorim e il suo staff, già pienamente integrati e al lavoro in piena sintonia con l’attuale leadership dell’area sportiva”.

foto sito milan