Calvario senza fine per Milik: slitta il rientro in campo

Non trova pace l’attaccante della Juventus Milik, che dopo l’operazione in estate, sembrava poter ritornare a disposizione dei bianconeri. Nonostante il lavoro personalizzato con un preparato, il rientro in campo del polacco sembra essere sempre più lontano. La causa di questo nuovo stop, secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe dovuta ad un problema di natura muscolare rendendo di fatto vani tutti i progressi fatti per mettersi a disposizione del club.

Foto: Instagram Milik