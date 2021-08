Calvarese: “Potevo gestire meglio Juve-Inter. Ecco perché ho lasciato il mondo arbitrale”

Gianpaolo Calvarese ha deciso di lasciare il mondo arbitrale. Il fischietto, infatti, a luglio ha rassegnato le sue dimissioni chiudendo la sua carriera da arbitro con la partita Juve-Inter terminata 3-2 a favore dei bianconeri, un gara che ha lasciato tantissimi strascichi con due rigori ed espulsioni che lasciarono molti dubbi. Intervistato dal Corriere della Sera, Calvarese ha ricordato quella gara: “Le polemiche fanno parte del gioco, il clamore mediatico di certe gare amplifica le decisioni. La gestione di quella gara poteva essere fatta meglio e me ne rammarico. La mia decisione di lasciare non c’entra nulla con quel match. C’era la possibilità di proseguire come arbitro e non solo come Var, ma ho scelto di lasciare per la mia azienda di integratori. Vorremmo lavorare con squadre professionistiche e la scelta di dimettermi è stata l’unica percorribile per non incorrere in eventuali conflitti d’interesse”.

Foto: Sito Lega Serie A