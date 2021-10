Calvarese: “Non è facile arbitrare giocatori come Cuadrado. Juve-Inter la più difficile della mia carriera”

Giampaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha commentato al quotidiano Il Centro le passate esperienze da arbitro, specialmente in match come Inter-Juventus: “Quella dello scorso anno è stata una gara complicatissima, la più difficile della mia carriera. Avrei potuto gestirla meglio e me ne rammarico. Purtroppo Cuadrado è un giocatore difficilissimo da arbitrare, ci sono calciatori di difficilissima lettura e il colombiano è uno di quelli”.

FOTO: Lega Serie A