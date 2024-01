Giampaolo Calvarese, ex arbitro e attuale consulente arbitrale della Roma, ha voluto salutare José Mourinho tramite il proprio profilo Instagram: “Subito dopo aver terminato la mia esperienza arbitrale, ho avuto il privilegio di collaborare con una mente brillante, appassionata di calcio, e la più competente che abbia mai incontrato. In bocca al lupo per il futuro mister”.

Foto: Instagram Calvarese