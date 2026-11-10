Calò non fa polemica: “La Nazionale è un sogno, ma penso solo a fare bene qui”

10/11/2026 | 09:53:42

​Il centrocampista del Frosinone, Giacomo Calò, si è concesso in una lunga e intensa intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando i temi caldi della sua carriera, dall’ottimo momento vissuto in maglia giallocazzurra fino alle ambizioni personali che guardano in alto. Il metronomo della squadra ciociara ha evidenziato la maturità e la consapevolezza acquisite nel corso degli anni, sottolineando quanto il lavoro quotidiano conti più di ogni altra cosa: “La Nazionale è un sogno che inseguo e per cui lavoro ogni giorno”, ha dichiarato il calciatore, ribadendo la sua totale dedizione alla causa e il desiderio di poter un giorno vestire la maglia azzurra. Un percorso di crescita costante che passa attraverso le prestazioni con il club: “A Frosinone ho trovato la dimensione perfetta, un gruppo straordinario e una società che crede fortemente in quello che facciamo. Vogliamo continuare a stupire”, ha concluso Calò, confermando il grande entusiasmo che si respira nell’ambiente giallazzurro. Infine, un passaggio inevitabile sulla gavetta, sui sacrifici fatti per arrivare a questi livelli e sulla mentalità necessaria per imporsi nel calcio moderno: “Nel corso della carriera ci sono stati momenti difficili, di transizione, in cui ho dovuto stringere i denti e rimboccarmi le maniche. La gavetta ti forma, ti insegna a non dare nulla per scontato e a dare il massimo in ogni singolo allenamento. Oggi mi godo il momento, ma so che il segreto è non fermarsi mai”.

foto: x Frosinone