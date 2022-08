Calò al Cosenza: nessuna sorpresa (da ieri), c’è il via libera

Giacomo Calò sarà un nuovo centrocampista del Cosenza. Questa mattina è arrivato il via libera previsto, come vi avevamo anticipato ieri. Operazione a titolo definitivo, visto la scadenza a giugno 2023 con il Genoa. Rinforzo importante per il club calabrese a punteggio pieno dopo due giornate di Serie B.

Foto: Instagram Calò