Callejon sul ritorno a Napoli: “Sette anni meravigliosi, è casa mia”

L’attaccante della Fiorentina, José Maria Callejon, domani torna a Napoli, dopo aver vestito la maglia azzurra per sette anni. Lo spagnolo ha parlato così della partita “speciale” di domani, intervistato nelle Instagram Stories del club viola: “A Napoli ho vissuto sette anni meravigliosi, la verità è che è casa mia e la gente è fantastica così come i compagni a cui voglio molto bene. Sarà un’esperienza un po’ strana, ma sono contento di tornare allo stadio, che non è più “San Paolo” ma “Maradona”. Troverò i miei ex compagni, i quali capiranno che adesso sto qua e difendo questi colori. Speriemo di fare un bella partita”.