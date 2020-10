Callejon, prime parole viola: “Felice di essere a Firenze, vengo con tanta voglia di fare bene. Su Chiesa…”

Callejon è arrivato a Firenze.In attesa di firmare il suo contratto con la Fiorentina, ecco le sue prime dichiarazioni appena atterrato a Firenze: “Sono molto felice di essere qua, vengo con tanta voglia di fare bene, mi metterò a disposizione del mister e della squadra, mi sono allenato due mesi da solo e la sosta mi servirà. Mi piace la Fiorentina, mi piace Firenze e sicuramente dopo Napoli volevo restare in Italia, per la mia famiglia e per le mie figlie”. Su Chiesa: “Non sono Chiesa, sono Jose Maria Callejon. Lui è molto forte e farà bene dove andrà ma io sono qui per fare il mio lavoro e per fare contenti i tifosi”.

Foto: twitter Napoli