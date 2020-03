Callejon in scadenza con il Napoli, l’agente allo scoperto: “Rinnovo? Per ora non c’è accordo”

Manuel Garcia Quilon, agente di José Maria Calleon, ha parlato ai microfoni di ABC Sevilla soffermandosi sul futuro dell’esterno spagnolo in scadenza di contratto con il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Il presidente De Laurentiis ha sempre avuto il desiderio di rinnovare il contratto di Josè, ma in questo momento non c’è accordo. Siamo grati per l’interesse mostrato nei suoi confronti e c’è grande affetto reciproco. Abbiamo due posizioni diverse ma non c’è mai stato conflitto”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli