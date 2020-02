Callejon: “Gattuso? Da allenatore ha il doppio della cazzimma che aveva da giocatore”

José Callejon, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del prossimo impegno di campionato: “Periodo un un po’ storto. Quando è arrivato Gattuso per 3-4 partite non siamo andati bene, poi abbiamo fatto 3-4 prestazioni buone, poi c’è stato di nuovo il calo. Ma questo è il calcio. Bisogna allenarsi sempre al massimo, essere sempre concentrati e sicuramente così, facendo bene in campo, i risultati arriveranno. Sarri? Abbiamo vissuto tre anni bellissimi con lui, ma non conta più. Ora lui allena un’altra squadra e noi stiamo bene con Gattuso. Il mister ha tanta voglia di far bene, tanta ‘cazzimma’. Da giocatore era così, da allenatore lo è il doppio. Ci dà tanto, dobbiamo dargli ascolto perché ha giocato tante partite importanti e ci darà dei consigli”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli