Calhanoglu: “Voglio rimanere al Milan. Il mio obiettivo è migliorare”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Calhanoglu ha fatto il punto sul suo futuro al Milan. Ecco le sue parole: “Affronto sempre il mio lavoro per migliorare, sono uno che non si accontenta mai. Voglio fare di più, però vorrei anche spiegare un paio di cose. Venendo in Italia il mio calcio è cambiato completamente. Ho dovuto cambiare per forza di cose. Rispetto alla Germania qui si corre di più”.

Foto: Twitter Milan