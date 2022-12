Calhanoglu: “Vogliamo vincere col Napoli alla ripresa”

Dopo la vittoria contro lo Gzira per 6-1 in amichevole, il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club nerazzurro. Queste le sue parole, a partire dalla rete messa a segno nel test di Malta: “Mi auguro di fare un gol così anche in campionato, mi sto preparando per questo. In queste settimane abbiamo riposato sia fisicamente che mentalmente. Vogliamo adesso prepararci bene qui a Malta perché mercoledì giochiamo contro il Salisburgo che è una squadra molto forte. Vogliamo migliorare anche se oggi per noi è stata una bella gara. Abbiamo fatto bene, ma nelle prossime settimane sarà importante allenarci su quello in cui siamo andati male nei primi tre mesi di campionato. Con il Napoli vogliamo vincere”.

Foto: Twitter Inter