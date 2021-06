Calhanoglu, un jolly per l’Inter. Ecco come può utilizzarlo Inzaghi

La tempistica è stata perfetta. Beppe Marotta, con l’acquisto di Calhanoglu, ha messo a disposizione di mister Inzaghi un giocatore di qualità e di talento. In questo momento sono in corso le visite mediche con il giocatore che si appresta a diventare un nuovo giocatore neroazzurro. Un vero jolly in grado di essere utilizzato con profitto in qualsiasi posizione con il tecnico piacentino che dovrà ben identificare la zona di campo che Hakan dovrà ricoprire con la sua nuova maglia. Al Milan ha giocato un po’ tutti i ruoli: da esterno offensivo con Gattuso poi da mezzala e infine trequartista con Pioli nel 4-2-3-1. La posizione congeniale, nel 3-5-2 che Inzaghi presumibilmente utilizzerà, è quella di mezzala, simile al ruolo che ricopriva Luis Alberto alla Lazio.

FOTO: Twitter Milan