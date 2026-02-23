Calhanoglu torna parzialmente in gruppo, Dumfries si allena con la squadra

23/02/2026 | 12:10:21

L‘Inter di Chivu si prepara per il ritorno dei playoff di Champions contro il Bodo Glimt. La notizia è il rientro parziare di Calhanoglu: il regista turco, da programma, svolge questa mattina una parte di lavoro individuale e una parte insieme al resto della squadra, come avvenuto anche nella giornata di ieri. Presente fra gli altri Denzel Dumfries, come aveva preannunciato Chivu dopo la vittoria contro il Lecce. Nel pomeriggio il tecnico nerazzurro scioglierà i nodi e svelerà se i due saranno inseriti nella lista dei convocati.

