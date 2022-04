Calhanoglu su rigore (battuto due volte) nel caos: Juve-Inter 0-1 all’intervallo

Inter in vantaggio alla fine del primo tempo del Derby d’Italia. Decide un rigore di Calhanoglu segnato in pieno recupero, con i nerazzurri avanti nonostante la Juventus ai punti sia stata più propositiva. Il penalty del turco è stato assegnato (con on field review a seguito di segnalazione del VAR) a causa di un fallo di Morata su Dumfries e, dopo l’iniziale errore del turco, è stato fatto ribattere per un prematuro ingresso in area di rigore da parte di De Ligt. La seconda opportunità è quella giusta, Calhanoglu non sbaglia e l’Inter chiude avanti.

Foto: Twitter Inter