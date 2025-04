Calhanoglu su Instagram carica i tifosi: “Abbiamo bisogno del vostro supporto per il derby di ritorno”

Hakan Calhanoglu ieri sera ha realizzato la rete dell’ 1-1 nel derby contro il Milan. Primo gol su azione per lui da ex. Il turco ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, condividendo delle foto mentre esulta al momento della rete e ha commentato così: “Era solo la prima partita. Sono contento di aver segnato, ma adesso abbiamo bisogno del vostro supporto per il ritorno. Forza Inter”.

Foto: Instagram Inter