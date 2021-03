Calhanoglu su Hauge: “Lavori e non vada in prestito”

Hakan Calhanoglu, ha parlato ieri alla stampa norvegese alla vigilia di Norvegia-Turchia di questa sera. Il trequartista turco, tra i protagonisti della vittoria contro gli olandesi con un gol e 1 assist; ha parlato anche del compagno di squadra Hauge. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta: “È un grande talento e gli consiglio di non andare in prestito, deve lavorare e lottare per conquistarsi il posto nel Milan”.

Foto: Twitter Milan