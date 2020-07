Il centrocampista del Milan, Calhanoglu, ha parlato al termine della gara vinta contro il Parma per 3-1. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Siamo tornati in campo bene dopo la pausa per il Covid, è un buon momento per noi. Ci siamo allenati bene e abbiamo preparato bene le gare per vincerle. Siamo contenti adesso, ma mancano ancora cinque partite: vogliamo chiudere con più punti possibili”.

FOTO: Sito Ufficiale Milan