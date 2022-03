Calhanoglu: “Siamo dispiaciuti per la mancata qualificazione. Italia? Questo è il calcio”

Non c’è solo l’Italia a leccarsi le ferite per la mancata qualificazione al Mondiale. La Turchia fa una spiacevole compagnia agli Azzurri e, dopo il KO di ieri contro il Portogallo, ha preso la parola Hakan Calhanoglu: “Ci dispiace non poter andare al Mondiale. Non siamo riusciti a entrare in partita nei primi 15′, né a fare ciò che avremmo voluto: siamo stati un po’ titubanti. Il mister ci ha motivati all’intervallo e trasmesso la forza per controllare la gara, abbiamo segnato e poi c’è stato quel rigore, che magari avrebbe potuto cambiare le cose. Non voglio però dare colpa a Burak Yilmaz, che si è preso la responsabilità di calciarlo.

Lui è il nostro capitano, l’avrei potuto sbagliare anche io, così come gli altri calciatori in campo. Contro la Lettonia ha segnato, mentre in questo caso è andata male, ma rimaniamo una squadra e una famiglia. Bisogna guardare avanti, ritengo che abbiamo giocato comunque bene con il 3-4-3 e ci siamo sentiti a nostro agio, senza paura. Non dimentichiamo che giocare contro il Portogallo, tra l’altro in casa loro, non è facile. Neanche l’Italia ce l’ha fatta, anche loro saranno delusi. Questo è il calcio, può succedere“.

Foto: Twitter Inter