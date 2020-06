Calhanoglu: “Siamo arrabbiati, il rosso a Rebic andava rivisto al VAR”

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo lo 0-0 dell’Allianz Stadium e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia: “Siamo arrabbiati, l’arbitro doveva guardare il VAR sul rosso di Rebic, così come è stato fatto per il rigore dato alla Juve. Siamo un po’ incaz…ti. Abbiamo giocato in dieci senza paura, ci è mancato solo il gol. Ci sono mancati tre giocatori, se ci fossero stati saremmo stati più forti. Abbiamo fatto una buona partita dopo questo periodo difficile col Coronavirus. Oggi abbiamo provato a vincere qua, abbiamo giocato bene. Guardiamo avanti, ora pensiamo alla prossima partita. E’ difficile giocare senza tifosi, però dobbiamo seguire le regole, siamo contenti di essere tornati a giocare, siamo arrabbiati per essere usciti dalla Coppa”.

Foto: Twitter ufficiale Milan