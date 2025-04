Calhanoglu risponde ad Abraham: è 1-1 tra Milan e Inter in Coppa Italia

Si è conclusa la semifinale di andata di Coppa Italia, nel derby tra Milan e Inter al Meazza. Accade tutto nella ripresa, un gol per parte per portare al ritorno qualsiasi verdetto. Finisce 1-1 il derby.

Equilibrio totale nei primi 45 minuti minuti e ritmi non altissimi. Al 9′ prima chance per i nerazzurri. Calcia Correa, ma palla centrale, para Maignan. Il Milan fa fatica, l’Inter quando può è pericoloso. Al 21′, da azione di calcio piazzato, svetta Bisseck che fa la torre per de Vrij che va a colpire di testa a colpo sicuro. Salva Abraham sulla linea. Al 27′ arriva la risposta del Milan, Leao salta un paio di avversari, calcia di sinistro ma Martinez para di piede.

Al 45′ l’azione più ghiotta ce l’ha l’Inter. Azione di ripartenza, Thuram serve in mezzo Frattesi che va di testa, Maignan salva la propria porta. Si chiude 0-0 il primo tempo tra Milan e Inter.

La ripresa riparte immediatamente con altri ritmi. Al 47′ Milan in vantaggio. Triangolo tra Fofana e Abraham, un rimpallo favorisce l’attaccante inglese che fa una finta di corpo, si libera del difensore e di destro insacca in rete il vantaggio rossonero. Bel gol per Abraham da attaccante vero.

La risposta dell’Inter è rabbiosa, ci prova Barella, destro a giro, salva Maignan. L’Inter reagisce con veemenza. Al 67′ arriva il pareggio. Azione sulla destra, palla messa dietro dove accorre Calhanoglu che con un destro a filo d’erba batte Maignan per l’1-1. Palla deviata anche da Reijnders che beffa il suo portiere.

L’Inter prova addirittura a vincerla, ci prova ancora Calhanoglu su calcio piazzato, palla alta. Finisce 1-1, tutto rimandato alla gara di ritorno per capire chi sarà la finalista della Coppa Italia.

Foto: sito Inter