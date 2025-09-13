Calhanoglu risponde a Kelly, poi super Yildiz: 2-1 Juventus all’intervallo
13/09/2025 | 18:47:58
Nel primo tempo del big match della 3ª giornata di Serie A, il derby d’Italia tra Juventus e Inter, i nerazzurri partono forte creando fastidi alla retroguardia bianconera. Barella, in particolare, sfrutta un fortuito campanile per calciare con violenza verso la porta difesa da Di Gregorio. La traiettoria esce di non molto. La Juventus risponde con un guizzo di Yildiz che innesca Kalulu neutralizzato da uno strepitoso intervento di Carlos Augusto. Il vantaggio arriva con una buona intuizione di Locatelli che serve con un cross morbido Bremer, che a sua volta attiva al centro dell’area nerazzurra Kelly. L’ex Newcastle con un colpo da biliardo sblocca il risultato allo Stadium al minuto 13. Riacciuffa il pari la formazione di Cristian Chivu con un gran sinistro da fuori di Calhanoglu (la prima di tante conclusioni), uno degli uomini più contestati dell’estate. Prodezza chiama prodezza, da turco a turco: Yildiz prende la mira ai 25 metri e trova l’angolo giusto per battere Sommer.
Foto: Instagram Juventus