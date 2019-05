Calhanoglu ringrazia Gattuso: “Ti sarò sempre grato per la fiducia e per il sostegno. Buona fortuna”

Dopo l’addio di qualche giorno fa di Gattuso dalla panchina del Milan, oggi è arrivato il messaggio di Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco attraverso i propri canali social ha voluto ringraziare così l’ex tecnico rossonero: “Grazie Mister. Grazie per tutto ciò che hai fatto per la squadra, ora e in passato. Abbiamo avuto alti e bassi ma ti sarò sempre grato per la tua fiducia e per avermi sempre sostenuto nel miglior modo possibile. Buona fortuna per il futuro”.

Foto: Twitter persoanle Calhanoglu